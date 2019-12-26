В Карагандинской области продали школу по цене одной коровы

CentralAsia (KZ) - В Карагандинской области школа, которая была продана на аукционе, закрылась в 2017 году. Выяснилось, что школа закрылась и была продана по причине того, что нет необходимого количества учеников. Отмечается, что здание школы не ветхое, ему 32 года, передает Первый канал: Евразия.

Сначала жители села думали, что школа не работает лишь временно, но после стало известно о проведении аукциона. Чиновники продали единственную в поселке школу за 194 тыс. тенге ($510). Журналисты отметили, что примерно столько же стоит корова.

Детишкам из села Караколь приходится добираться до соседнего населенного пункта Егиндыбулак, где располагается интернат. Путь не близкий, расстояние между селами составляет 20 километров. Школьникам ловят такси, те, кто не может пользоваться подобными услугами, ежедневно оставляет детей на всю неделю в школе-интернате.

Продажа состоялась еще в сентябре уходящего года. Местные утверждают, что не знали о проводящемся аукционе. Особое возмущение у них вызвала цель покупки.

Житель села Караколь Алмаз Канафин рассказал о своей беседе с новым владельцем. По словам сельчанина, школу купили, чтобы разобрать, а после из этих материалов возвести себе дом в городе.

Еще один житель села говорит, что эта школа была самой лучшей в округе. Те, кто отучились в ней, собирались выкупить у нового владельца.

Тем не менее купить школы у них не вышло. Новый хозяин просит не менее 2 млн тенге ($5256). Местные хотят отменить результаты аукциона, чиновники утверждают, что все прошло в рамках закона. Здание выставили на торги, через какое-то время нашелся покупатель, который согласился с условиями приобретения, выполнил их и теперь школа, которая несколько лет простаивала и могла дальше не функционировать, принадлежит ему.

Глава отдела госактивов объясняет, что теперь сельчане должны разговаривать с новым владельцем. Просто так отменить результаты не получится, прошли электронные торги, все данные находятся в реестре, существуют свои нюансы, объясняет она.

Также по словам представителей этого отдела, о проведении аукциона 3 месяца подряд оповещали в СМИ, чиновники даже продемонстрировали соответствующие публикации. Отмечается, что первоначально школа продавалась за 9 млн тенге, к третьему этапу стоимость упала до 194 тыс. Нашелся покупатель, и была совершена сделка.

Специалист в области юриспруденции Илья Махлов считает, что в данной ситуации есть один выход, а именно - признать аукцион несостоявшимся.

В отделе образования высказались касательно школы, которая вызвала такой ажиотаж. Там заострили внимание, что не имеют права содержать это заведение на балансе впустую годами и ждать, когда же наберется нужное количество детей.

Глава отдела образования Каркаралинского района Аргын Елеусизов пояснил, что на базе той самой школы, куда теперь ходят на учебу сельские дети, есть автобус. В его планы входит предоставление транспорту горючего, чтобы довозить детей до учебного заведения 1 раз в неделю, так как школа является интернатом. На выходных школьники будут возвращаться к родителям.

Отмечается, что еще 10 школ могут пустить с молотка в ближайшее время.