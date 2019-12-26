В Намангане власти принуждают госучреждения взять шефство над олимпийцами

CentralAsia (UZ) - 24 декабря глава Наманганской области Хайрулла Бозоров отправил в районные администрации, филиалы областных банков и ряд бюджетных организаций письмо, в котором обязал их взять шефство над 15 спортсменами. Об этом сообщает centralasian.org.



В своем письме от 24 декабря глава (хоким) Наманганской области Хайрулла Бозоров поручил главам районов и руководителям госучреждений перевести в месячный срок на пластиковые карты и банковские счета 10 олимпийцев и 5 паралимпийцев деньги в размере от 50-ти (более 5 тысяч долларов) до 110 миллионов сумов (11,5 тысяч долларов).

В письме глава области ссылается на постановление президента Узбекистана №2821 от 9 марта 2017 года и протокол собрания республиканской комиссии от 22 октября 2019 года. В обоих документах говорится о необходимости взятия под шефство и создания нужных условий для спортсменов, готовящихся к участию в олимпийских и паралимпийских играх 2020 года в Токио. В списке 15 спортсменов значатся имена боксеров, тяжелоатлетов и курашистов из Намангана.

Один из наманганских чиновников говорит, что, несмотря на то, что поручение главы области носит рекомендательный характер, оно должно быть выполнено беспрекословно.

– Основная проблема заключается в том, что в письме главы области говорится, что администрациям и госучреждениям «рекомендуется» финансово поддержать спортсменов, что это поручение не носит принудительный характер. А на самом деле, глава области в устной форме угрожает главам районов и руководителям госучреждений, что уничтожит их, в случае невыполнения его поручения. Те, в свою очередь, вынуждают своих сотрудников выполнить поручение главы области. Бюджетников заставляют написать расписки о том, что они согласны перевести часть своей зарплаты на счета спортсменов. Однако все недовольны поручением главы области, они пишут подобные расписки только из-за страха потерять работу, – говорит чиновник.

Сотрудник одной из бюджетных организаций в Намангане жалуется, что устал от постоянных «поборов».

– Целый год с нашей мизерной зарплаты удерживали деньги на поддержку футбольного клуба «Навбахор». Потом принуждали сдавать деньги на подписку газет. А теперь заставляют взять шефство над олимпийцами. Мы получаем небольшую зарплату в размере 1,5 миллиона сумов (около 160 долларов США), из них 50-100 тысяч отдаем на всякие поборы. Почему нас заставляют взять шефство над спортсменами, когда для этого существуют различные министерства и федерации? Насколько нам известно, в документациях футбольного клуба «Навбахор» значатся имена игроков, которых на самом деле не существует. А глава области заставляет нас спонсировать этих игроков и требует ежемесячно сдавать от 300 миллионов до 1 миллиарда сумов, – говорит собеседник.

В Национальной олимпийском комитете Узбекистана заявили, что подготовкой спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, занимается исключительно Министерство физической культуры и спорта.

– Мы создали для них все необходимые условия и базы для учебных занятий, также обеспечили их стипендиями. Мне неизвестно о письме главы Наманганской области. Но, возможно, что эти средства собирают для оказания финансовой поддержки их семьям. Однако точно мне ничего неизвестно, – сказал представитель министерства.