Туркменские таможенники вымогают взятки за экспорт овощей в Россию, - СМИ

CentralAsia (TM) - На пути помидоров из Туркменистана в Россию встает не только Россельхознадзор, который уничтожает испорченные вредителями овощи, но и туркменская таможня. Об этом сообщают "Хроники Туркменистана".



С каждого фургона-рефрижератора туркменские таможенники, дежурящие на пропускном пункте Фарап — автодорожный, требуют по $150. В противном случае транспорт держат на стоянке, пока овощи (помидоры и огурцы) не испортятся, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

6 декабря четыре фуры, груженные томатами, выращенными в Ахальском и Марыйском велаятах, были задержаны на КПП на три дня. Заплатив в итоге требуемую сумму, водителям удалось доставить товар в Москву в срок. Иначе доставщикам грозит штраф за срыв сроков доставки груза в размере 9% провозной платы за каждые сутки задержки.

Водитель из Мары, занимающийся доставкой овощной продукции в Россию, рассказал, что все расходы в пути, включая взятки и штрафы, платят водители.

— Таковы условия заказчика. По этой причине иногда домой привозим лишь четверть оговоренного заработка, — отметил мужчина.

По словам очевидцев, на данном КПП по несколько дней также простаивают порожние узбекские и таджикские фуры, следующие из Афганистана.