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  27 декабря 2019
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В Казахстане избраны судьи Верховного суда

CentralAsia (KZ) -  По представлению президента Касым-Жомарта Токаева, основанного на рекомендации Высшего Судебного Совета судьями Верховного Суда Казахстана избраны Вячеслав Салий, Арыстанбек Стыбаев, Сембек Баймаханов, Есенбай Боранбаев, Ботагоз Ералиева, сообщает пресс-служба Сената.

На основании представления президента РК и в соответствии с Конституцией Сенат на пленарном заседании освободил от должности судьи Верховного Суда Толебая Кожана и Баглана Макулбекова в связи с уходом в отставку.

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