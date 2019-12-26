В Узбекистане наблюдалось солнечное затмение

CentralAsia (UZ) - 26 декабря во многих частях света можно было наблюдать солнечное затмение. В Узбекистане это явление произошло в виде кольцеобразного затмения.

Солнечное затмение началось в Ташкенте в 8 часов утра и достигло своего пика в 9 часов утра. Луна затмили 38% общего диаметра Солнца.

В самой южной части республики Узбекистан — в Термезе, длительность солнечного затмения составила 2 часа 16 минут.

Максимальную фазу кольцеобразного затмения смогли наблюдать жители Саудовской Аравии, Индонезии и юга Индии. Там Луна затмила 96% общего диаметра Солнца.