[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 декабря 2019
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Канаде погиб студент из Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В Канаде водитель сбил троих студентов на тротуаре, в результате двое из них погибли, один доставлен в больницу, передает ИА «NewTimes.kz».

По данным издания, погибли два студента, один которых казахстанец, второй — гражданин Китая. Еще один молодой человек был доставлен в больницу с травмами. Пострадавший является родным братом погибшего китайского студента.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подтвердил информацию о гибели казахстанского студента в ДТП в Канаде.

«По информации полиции города Торонто, вечером 22 декабря 2019 года в районе Скарборо города Торонто водитель не справился с управлением и совершил наезд на трех студентов, которые шли по тротуару», — сообщил Смадияров.

«Два студента погибли, один находится в тяжелом состоянии. Один из погибших студентов, по информации полиции, является гражданином Казахстана, студентом Колледжа Сентенниал. Вопрос на контроле. Консульство на связи с родственниками погибшего и местной полицией», — сообщил официальный представитель МИД РК.

Как заявила в понедельник вице-президент Centennial College доктор Мэрилин Хери, администрация учебного заведения готова оказать всю возможную поддержку семьям погибших студентов.

По данным Globalnews.ca, погибшему казахстанскому студенту было 19 лет.

print
  • Сенат Казахстана ратифицировал ряд международных документов и принял закон, направленный на развитие МФЦА
  • Туркменистан поставил в Дагестан первую партию дизельного топлива
  • В Карагандинской области продали школу по цене одной коровы



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189