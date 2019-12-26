Сенат Казахстана ратифицировал ряд международных документов и принял закон, направленный на развитие МФЦА

CentralAsia (KZ) - На заседании Сената Парламента РК ратифицировано соглашение между Казахстаном и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей Группы государств против коррупции и членов оценочных групп (ГРЕКО), сообщает пресс-служба Сената.



Целью Соглашения является предоставление представителям ГРЕКО и оценочных групп иммунитетов от гражданской, административной и уголовной ответственности, от личных задержаний и арестов во время визитов в Казахстан, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей.

Сенатор Нуржан Нурсипатов отметил, что ратификация Соглашения будет способствовать совершенствованию антикоррупционного законодательства, а также снижению индекса показателей коррупции Казахстана в мировых рейтингах.

Ратифицирована Конвенция между Правительствами Казахстана и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокол к ней.

Каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз – в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве.

Сенатор Ольга Перепечина подчеркнула, что принятие налоговых конвенций или Соглашений обеспечивает облегчение трансграничной торговли и привлечение инвестиций. За последние 10 лет именно из стран, с которыми у нас действуют налоговые конвенции, приток прямых иностранных инвестиций в РК составил порядка 90% или 391 млрд. долл. США от всего объема иностранных инвестиций.

Принят Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан».

Целями документа является обеспечение быстрого становления и развития МФЦА как основной финансовой платформы страны и использование его юрисдикции для привлечения инвестиций.

Законопроект предусматривает введение понятия «инвестиционного резидента», а также регламентирует требования и льготы, предоставляемые инвестиционным резидентам.

Сенатор Бактыбай Чельпеков пояснил, что предлагается освобождение от налога на добавленную стоимость, целевых перечислений из бюджета, направленных на финансирование МФЦА. Также предлагается не считать оборотом, подлежащим обложению НДС, услуги/работы нерезидентов, оказанных для МФЦА, и услуг участников МФЦА.

Выступивший в поддержку законопроекта сенатор Ерболат Мукаев подчеркнул, что обеспечение правом получения въездной визы в Республику Казахстан, предоставление налоговых преференций, в совокупности с гарантиями сохранности инвестиций, обеспеченными английским правом, которое действует на территории МФЦА, будет способствовать привлечению зарубежных инвесторов.

Кроме того, вносятся изменения в Конституционный Закон «О выборах в Республике Казахстан» в части переноса сроков введения всеобщего декларирования с 2020 на 2021 год в соответствии с положениями Налогового кодекса.