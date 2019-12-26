Всемирный банк утвердил кредит Монголии в размере $30 млн

CentralAsia (MNG) - Всемирный банк /ВБ/ утвердил кредит Монголии в размере $30 млн на реализацию проекта по увеличению объемов производства в секторе животноводства. передает Xinxua.



"Эти денежные средства будут направлены на улучшение здоровья скота и повышение эффективности производства продукции молочного и мясного скотоводства путем коммерциализации целевых цепочек создания добавленной стоимости в отдельных местах", -- говорится в заявлении.

По словам постоянного представителя ВБ в Монголии Андрея Михнева, вышеупомянутые меры сыграют важную роль в диверсификации монгольской экономики, увеличении доходов и занятости населения в сельских районах и обеспечении продовольственной безопасности.

Монголия обладает обширными пастбищами. Несмотря на большой потенциал развития, местный животноводческий сектор сталкивается с серьезными проблемами, включая болезни скота и уязвимость к изменению климата и экстремальным погодным условиям.

Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, в 2018 году общее поголовье скота в стране достигло 66,4 млн голов.