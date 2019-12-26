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  27 декабря 2019
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В Турции пойман с поличным гражданин Узбекистана, проникший через крышу в ювелирный магазин

CentralAsia (UZ) -  Патруль жандармерии предотвратил ограбление ювелирного магазина в Алании (Анталийское побережье, Турция), сообщили местные СМИ.

Патруль жандармерии в 00.30 заметил человека на крыше одного из ювелирных магазинов в Алании. Полицейские задержали мужчину, как оказалось гражданина Узбекистана, и доставили в участок.

При допросе мужчина признался, что хотел ограбить ювелирный магазин. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

Владелец ювелирного магазина поблагодарил полицейских за проявленную бдительность и предотвращение ограбления.

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