В Турции пойман с поличным гражданин Узбекистана, проникший через крышу в ювелирный магазин

Узбекистан, общество

15:34, 26 декабря 2019

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CentralAsia (UZ) - Патруль жандармерии предотвратил ограбление ювелирного магазина в Алании (Анталийское побережье, Турция), сообщили местные СМИ. Патруль жандармерии в 00.30 заметил человека на крыше одного из ювелирных магазинов в Алании. Полицейские задержали мужчину, как оказалось гражданина Узбекистана, и доставили в участок. При допросе мужчина признался, что хотел ограбить ювелирный магазин. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Владелец ювелирного магазина поблагодарил полицейских за проявленную бдительность и предотвращение ограбления.