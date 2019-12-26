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  27 декабря 2019
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Шавкат Мирзиёев посетит Россию в феврале нового года, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Визит в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева запланирован ориентировочно на 5 февраля 2020 года. Об этом в интервью «РИА Новости» 26 декабря сообщил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

"В начале февраля. Это связано с протоколом, тем более Новый год. Но пока говорят — 5 февраля. Пятое февраля – к этому готовимся: и российская сторона готовится, и узбекская сторона готовится. Лично президент Шавкат Миромонович Мирзиеев придает огромное, исключительно важное значение всестороннему развитию и укреплению отношений между Узбекистаном и Россией", - отметил Нематов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, Шавкат Мирзиёев принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву на День Победы 9 мая 2020 года.

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