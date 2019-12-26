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  27 декабря 2019
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Алматинцу спишут штрафы за нарушения ПДД за спасение женщины

CentralAsia (KZ) -  Алматинцу, который на своей машине экстренно довез упавшую на улице женщину, спишут штрафы, передает zakon.kz.

Видео экстренной доставки человека без сознания в больницу общими усилиями неравнодушных горожан и полицейских в Алматы появилось ранее в Сети. Автор видео сообщил, что увидел, как на улице упала женщина, прохожий стал пытаться ее поднять. И тогда мужчина в машине решил сам довезли ее в больницу. По пути они встретили патрульную машину, и сотрудники без лишних слов и вопросов организовали сопровождение. При этом на записи видно, что автор видео несколько раз нарушил ПДД в дороге. Естественно, читатели задались вопросом, будет ли он оплачивать штрафы.

- Камеры выпишут штрафы, но потом он (от ред.: водитель, везший женщину) напишет заявление. Так же как и инспектор полиции, которому тоже придут штрафы. И на основании заявления они будут списываться в законном порядке, - пояснили в пресс-службе ДП Алматы.

В полиции назвали имена сотрудников, оказавших помощь: капитан Алмаз Бакиров, капитан Макс Ли и старший лейтенант Алмат Байжумаш.

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