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  27 декабря 2019
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Туркменистан поставил в Дагестан первую партию дизельного топлива

CentralAsia (TM) -  25 декабря в Махачкалинский торговый порт (Дагестан, Россия) прибыл первый танкер с нефтепродуктами из Туркменистана, сообщает РИА «Дагестан».

Согласно информации, на борту танкера «Балтфлот-15» более 6 тысяч тонн дизельного топлива. В порту его перегрузят в железнодорожные цистерны и по железной дороге отправят потребителям. Предполагается, что на первых порах российский порт будет ежемесячно получать из Туркменистана около 40 тысяч тонн мазута и дизельного топлива, а затем сможет увеличить объем перевалки до 100 тысяч тонн.

Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 метров и с осадкой до 4,5 метра. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.

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