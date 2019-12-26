Монголия отправит шесть спортсменов на зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года

CentralAsia (MNG) - Монголия отправит шестерых спортсменов на зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут 9-22 января в Лозанне, Швейцария, передает Синьхуа со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Монголии.

Монгольские спортсмены будут состязаться в биатлоне и лыжных гонках.

Ожидается, что около 1880 спортсменов в возрасте 15-18 лет из более чем 70 стран примут участие в зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.