Астрахань начала подготовку ко второму Каспийскому экономическому форуму

- Туркменистан, общество
- 17:37, 26 декабря 2019
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CentralAsia (TM) - Астрахань приступает к подготовке ко второму Каспийскому экономическому форуму, который пройдет в августе 2021 года. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании, которое провел губернатор области Игорь Бабушкин, передает orient.tm.
Так, будет сформирована рабочая группа во главе с председателем правительства Астраханской области Александром Шарыкиным, которая приступит к работе в январе. К форуму также планируется соорудить и привести в порядок различные объекты.
О проведении второго Каспийского форума в Астрахани было объявлено на первом КЭФ, прошедшем в Туркменистане в августе 2019 года.
«Уверен, что проведение этой международной конференции в нашей стране будет способствовать расширению сотрудничества с прикаспийскими государствами во всех областях — от экологии до образования», – сказал тогда глава правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая перед участниками форума в Авазе.