Астрахань начала подготовку ко второму Каспийскому экономическому форуму

CentralAsia (TM) - Астрахань приступает к подготовке ко второму Каспийскому экономическому форуму, который пройдет в августе 2021 года. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании, которое провел губернатор области Игорь Бабушкин, передает orient.tm.

Так, будет сформирована рабочая группа во главе с председателем правительства Астраханской области Александром Шарыкиным, которая приступит к работе в январе. К форуму также планируется соорудить и привести в порядок различные объекты.

О проведении второго Каспийского форума в Астрахани было объявлено на первом КЭФ, прошедшем в Туркменистане в августе 2019 года.

«Уверен, что проведение этой международной конференции в нашей стране будет способствовать расширению сотрудничества с прикаспийскими государствами во всех областях — от экологии до образования», – сказал тогда глава правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая перед участниками форума в Авазе.