Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги работы депутатов в 2019 году

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Мажилисе под председательством Спикера Нурлана Нигматулина состоялось завершающее в 2019 году пленарное заседание.

- С начала этой сессии Мажилис взял в работу 77 законопроектов. Из них 36 уже рассмотрено и одобрено. При этом внимание депутатов было сконцентрировано, в первую очередь, на тех законопроектах, которые направлены на улучшение качества жизни всех казахстанцев и повышение благосостояния нашего народа, - сказал Председатель Мажилиса.

В частности, законодательно закреплена персональная ответственность руководителей за совершение коррупционных правонарушений подчинёнными.

Одобрен законопроект «О статусе педагога», предусматривающий дополнительные социальные гарантии, снижение нагрузки и сокращение отчётности.

Законодательно поддержана передача поступлений по корпоративному подоходному налогу от малого и среднего бизнеса местным бюджетам.

Также компании микро- и малого бизнеса освобождаются от уплаты налога на доход сроком на три года.

В соответствии с поручением Главы государства ужесточено наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, а также против браконьерства и скотокрадства.

- В целом, работа депутатского корпуса Мажилиса с первых дней сессии была весьма интенсивна, насыщенна и впереди нас ждёт ещё более значительный объем работы, направленный на законодательное обеспечение реализации поручений главы государства, - отметил Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, дальнейшая совместная работа депутатов и Правительства по совершенствованию отечественного законодательства и улучшению его качества будет вестись, как обычно, при полной информационной открытости.

Отмечено также, что с начала работы текущей сессии проведено 7 «правительственных часов» в новом формате, по итогам которых выработаны рекомендации и даны предложения по улучшению деятельности государственных органов. Кроме того, депутаты Мажилиса направили в Правительство свыше 100 депутатских запросов, провели 5 выездных заседаний комитетов Мажилиса и целый ряд международных конференций. Самым представительным форумом парламентариев Европы и Азии стало 4-ое Совещание Спикеров Парламентов стран Евразии, прошедшее в Нур-Султане в сентябре т.г. Председатель Мажилиса акцентировал внимание на предстоящих в начале нового 2020 года выездах депутатов в регионы.

- Это даст возможность расширить географию охвата, лучше учесть пожелания населения. И как всегда, мы будем проводить встречи не только в областных центрах, крупных городах, но и в отдалённых аулах и сёлах, - резюмировал Нурлан Нигматулин. А на состоявшемся сегодня пленарном заседании «добро» Мажилиса получил ряд ратификационных законопроектов.

Это Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму.

В этом ряду и Протокол Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женевский протокол). Призыв к принятию Женевского протокола содержится в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Присоединение Казахстана к Женевскому протоколу продемонстрирует мировому сообществу приверженность нашей страны общепризнанным международным стандартам и ценностям.

На пленарном заседании Мажилисом рассмотрены также поправки Сената по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте. Кроме того, рассмотрение получили и дополнения Сената в проект КоАП.

Депутаты Мажилиса также согласились с предложениями профильных комитетов Палаты продолжить работу над пакетом ратификационных законопроектов. В этом ряду Протокол к Договору между Таджикистаном, Кыргызстаном, Казахстаном и Имаматом Исмаилитов по созданию Университета Центральной Азии, а также Соглашение Казахстана с Россией о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории нашей страны в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома «Байконур».