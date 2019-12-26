Фейк «немецкого врача-ревматолога» рекламирует лекарства для узбекистанцев

CentralAsia (UZ) - В конце декабря в узбекском сегменте соцсетей распространилась фейковая статья, построенная на интервью с немецким врачом-ревматологом. Данной статьёй успели поделиться на своих страницах несколько десятков пользователей Facebook. В статье, опубликованной 22 декабря текущего года на сайте germaniaon.webflow.io «Узбекские методы лечения суставов вызывают лишь недоумение». Известный немецкий ревматолог дал откровенное интервью Узбекистанскому изданию», врач по фамилии Карл Киршмайер (Karl Kirschmayer), называемый «заведующим всемирно известным Берлинским центром ревматологии», рассказывает о «старых методах лечения суставов» в Узбекистане.

При этом немецкий «доктор» рекламирует лекарство, называя его стоимость «льготной» и которое, якобы можно заказать только по почте. Цена препарата указана в 99000 сум (10,5 долларов США).

В статье под заголовком размещена фотография, которую некоторые посетители сайта могут принять за фото этого немецкого врача. Однако, на фото изображён российский хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В поисковой системе при вводе текста интервью с немецким доктором выходят десятки публикаций с аналогичным текстом, но вместо Узбекистана в них используются «Россия» и «Украина». То есть, абсолютно идентичный текст подаётся с заменой страны в нём на Узбекистан, Россию или Украину.

В одной из статей интервью сопровождается фотографией так называемого Карла Киршмайера. Однако поисковая система показывает, что это фото принадлежит человеку по имени Карл, но с фамилией Крушельницкий. Википедия даёт его, как научного комментатора на австралийском радио и телевидении. В других статьях мы можем увидеть уже фото «третьего» и даже «четвёртого» Карла Киршмайера.

Таким образом, хотелось бы предупредить доверчивых пользователей не доверять мошеннической рекламе и не покупать лекарства он-лайн или по почте. В Узбекистане можно продавать только те лекарства, которые прошли специальную проверку и имеют государственную регистрацию. Препарат, рекламируемый в статье, регистрации не имеет. Проверить наличие регистрационного удостоверения можно на сайте Минздрава Узбекистана, где выложен государственный реестр отечественных и зарубежных лекарственных средств.



