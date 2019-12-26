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  27 декабря 2019
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В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС
Ильхом Неъматов
Ильхом Неъматов

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан активно задумался о выгодах вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель министра иностранных дел республики Ильхом Нематов.

По его словам, вступление в организацию необходимо Узбекистану для наращивания своего экспорта. «Нам нужен рынок, нужно пространство», — пояснил он. Также он указал на проблему демографии в республике, которая также может быть решена за счет вступления в ЕАЭС. Население Узбекистана ежегодно увеличивается на 700 тысяч человек, однако власти страны не способны обеспечить рабочие места для них, что провоцирует трудовую миграцию. После вступления республики в организацию узбекские мигранты получат лучшие условия для работы в России и Казахстане.

Представитель узбекского МИД отметил, что вопрос о вступлении в ЕАЭС тщательно прорабатывается на высшем уровне, активно идут переговоры с Россией.

В октябре о намерении Узбекистана присоединиться к ЕАЭС сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По ее словам, соответствующее решение было принято лично президентом среднеазиатской республики Шавкатом Мирзиеевым.

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

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