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  27 декабря 2019
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Турпоток из РФ в Узбекистан вырос в 2019 году на четверть

CentralAsia (UZ) -  Первый замминистра иностранных дел республики Узбекистан Ильхом Нематов рассказал, что в страну увеличился туристический поток со всего мира, передает РИА Новости.

По его словам, в прошлом году Узбекистан посетили пять миллионов человек, а раньше было около 100-200 тысяч путешественников.

За январь-октябрь текущего года Узбекистан посетило 428 тысяч россиян. Нематов отмечает, что это 24,8 процента роста по сравнению с предыдущим годом.


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