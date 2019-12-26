Турпоток из РФ в Узбекистан вырос в 2019 году на четверть
- Узбекистан, общество
- 18:05, 26 декабря 2019
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CentralAsia (UZ) - Первый замминистра иностранных дел республики Узбекистан Ильхом Нематов рассказал, что в страну увеличился туристический поток со всего мира, передает РИА Новости.
По его словам, в прошлом году Узбекистан посетили пять миллионов человек, а раньше было около 100-200 тысяч путешественников.
За январь-октябрь текущего года Узбекистан посетило 428 тысяч россиян. Нематов отмечает, что это 24,8 процента роста по сравнению с предыдущим годом.