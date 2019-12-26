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  27 декабря 2019
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На борту самолёта из Москвы в Ташкент умер гражданин Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Пассажир, из-за которого ночью, 26 декабря, самолет Москва-Ташкент был вынужден вернуться в аэропорт «Внуково», скончался. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

«Около 1 часа ночи поступила информация, что рейс 602, вылетевший из "Внуково" в столицу Узбекистана, будет прерван, а самолет вернется назад. Одному из пассажиров, 50-летнему гражданину Узбекистана, стало плохо. В 1.10 самолет приземлился, но спасти мужчину врачам не удалось», - отмечается в сообщении.

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