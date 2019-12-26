Узбекистан и Россия реализуют совместные проекты на $25 млрд

CentralAsia (UZ) - 25 декабря текущего года в Москве состоялся очередной раунд узбекско-российских межмидовских политических консультаций.

Делегацию Узбекистана возглавил первый заместитель Министра иностранных дел Илхом Неъматов. Российскую Федерацию представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко, сообщила пресс-служба МИДа.

Рассмотрен ход исполнения договоренностей, достигнутых в рамках государственных визитов Президента Шавката Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года и Президента Владимира Путина в Узбекистан в октябре 2018 года. На контроле сторон находится реализация двусторонних документов в торгово-экономической и инвестиционной области на 2019-2024 годы на общую сумму $25 млрд.

За последние два года объем товарооборота вырос в 1,5 раза. В январе-ноябре текущего года он составил 5,8 млрд. долл., что на 14,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. =

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по организационным аспектам предстоящих в 2020 году в Ташкенте двусторонних мероприятий, в том числе заседаний Совместной комиссии на уровне глав правительств, Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.