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  27 декабря 2019
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Мирзиёев ознакомился с образцами спецтехники и средств связи

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря посетил Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи, а также воинскую часть в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Президент ознакомился с созданными здесь условиями, учебно-воспитательным процессом, оснащенностью современными средствами обучения, в том числе уровнем внедрения информационно-коммуникационных технологий, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе посещения состоялась беседа с военнослужащими, руководителями министерств и ведомств, Академии наук Узбекистана, ректорами ведущих технических вузов. Определены дальнейшие шаги по развитию военного образования, созданию широкой системы отбора и подготовки военных специалистов связи.

Главе государства представлена информация о проведенных в воинской части строительных работах, проектах по модернизации сетей связи в системе обороны, об автоматизации процессов боевой и учебной подготовки.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с образцами специальной техники и средств связи, имеющихся на вооружении в воинской части.

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