Азербайджанское издание назвало Шавката Мирзиёева человеком года

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назван «Человеком года» по версии азербайджанского журнала «Tarixi Şəxsiyyətlər» («Исторические личности»). Ранее людьми года были признаны Эрдоган и Путин, сообщает УзА.



«За великий вклад в развитие и процветание Узбекистана с улучшением имиджа страны на международной арене, развитие братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном единогласным решением редакционной коллегии «Человеком года» в 2019 году был избран Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев» - пишет журнал.

В связи с этим очередной спецвыпуск журнала «Tarixi Şəxsiyyətlər» будет посвящен президенту Узбекистана и в целом стране и издан на русском языке.

При поддержке посольства Азербайджана в Республике Узбекистан и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Баку был подготовлен данный спецвыпуск журнала "Tarixi şəxsiyyətlər". В ближайшее время планируется его презентация в Ташкенте.

Журнал «Tarixi Şəxsiyyətlər» («Исторические личности»), издающийся в Азербайджане с 2006 года, по традиции ежегодно определяет «Человека года» из числа мировых лидеров, а также выдающихся деятелей общественно-политической жизни. Так, в 2017 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решением редакции единогласно был избран «Человеком года». В 2018 году им стал президент Российской Федерации Владимир Путин.