Около 11 тысяч детей Узбекистана получат президентские подарки

CentralAsia (UZ) - Ежегодно в Узбекистана проводятся новогодние праздники «Президентская ёлка» для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, чьи родители погибли, защищая Родину, а также детей из семей, нуждающихся в социальной защите.

Как сообщает пресс службе Министерства народного образования, в этом году около 11 тыс. детей получат подарки от имени президента Узбекистана.

В этом году состав Президентских подарков был пересмотрен. В прошлые году дети получали подарки, состоящих из учебных принадлежностей 11 наименований и сладостей 17 наименований.

В этом году Президентский подарок состоит из рюкзака, 6 наименований учебных принадлежностей и 20 наименований сладостей, мягкой игрушки и шахматного набора.

26 декабря 4 214 подарков доставлены в Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую области и г. Ташкент автотранспортом. 6 428 подарков отправлены самолетами Uzbekistan Airways в девять областей и Республику Каракалпакстан.

Подарки будут вручены детям в торжественной обстановке на мероприятиях «Президентской елки», которые пройдут 29 декабря в Республике Каракалпакстан, Ташкенте и во всех областях.