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  27 декабря 2019
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В Узбекистане инвесторам гарантировали защиту от национализации

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 25 декабря подписал закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности». Документ был принят Законодательной палатой 9 декабря и одобрен Сенатом 14 декабря.

Документом определены государственные гарантии прав и обязанностей инвестора, а также прав субъектов инвестиционной деятельности.

В частности, инвесторам гарантируется свободный перевод денежных средств в иностранной валюте в Узбекистан и из нее без каких-либо ограничений при условии уплаты ими налогов и платежей, в том числе конвертация валюты для репатриации.

После прекращения инвестиционной деятельности иностранный инвестор имеет право на свободную репатриацию в денежной или натуральной форме своих активов, полученных в результате прекращения инвестиционной деятельности, без ущерба для выполнения обязательств иностранного инвестора в отношении Республики Узбекистан либо других кредиторов.

Документ вступает в силу в течение месяца со дня официального опубликования 26 декабря.

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