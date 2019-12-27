В Узбекистане инвесторам гарантировали защиту от национализации

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 25 декабря подписал закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности». Документ был принят Законодательной палатой 9 декабря и одобрен Сенатом 14 декабря.

Документом определены государственные гарантии прав и обязанностей инвестора, а также прав субъектов инвестиционной деятельности.

В частности, инвесторам гарантируется свободный перевод денежных средств в иностранной валюте в Узбекистан и из нее без каких-либо ограничений при условии уплаты ими налогов и платежей, в том числе конвертация валюты для репатриации.

После прекращения инвестиционной деятельности иностранный инвестор имеет право на свободную репатриацию в денежной или натуральной форме своих активов, полученных в результате прекращения инвестиционной деятельности, без ущерба для выполнения обязательств иностранного инвестора в отношении Республики Узбекистан либо других кредиторов.

Документ вступает в силу в течение месяца со дня официального опубликования 26 декабря.