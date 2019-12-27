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  27 декабря 2019
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Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 14 человек погибли (видео)
Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 14 человек погибли (видео)

CentralAsia (KZ) -  27 декабря в 7.22 рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Начались спасательные работы, возгорание не произошло. На данный момент число погибших составляет 14 человек.

На данный момент по поручению премьер-министра создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра. В составе комиссии - министр индустрии и инфраструктурного развития и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены. На борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

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