Мирзиёев раскритиковал отсутствие контроля за грантом в размере $667 млн

CentralAsia (UZ) - В настоящее время в Узбекистане реализуются 160 проектов за счет грантов на сумму 667 миллионов долларов. Однако отсутствует механизм мониторинга реализации данных проектов, оценки эффективности освоения и контроля за целевым использованием средств.

Введенные в строй за счет грантов объекты и оборудование, накопленный в рамках проектов опыт используются неэффективно. В такие сферы, как наука, инновации, экология, привлекается недостаточно грантов.

Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании 25 декабря, посвященном активному привлечению и эффективному использованию грантовых средств, сообщается на официальном сайте президента.

На заседании даны поручения по привлечению новых грантов по каждой приоритетной сфере и отрасли. Министерству инвестиций и внешней торговли, Министерству финансов поручено создать новую систему оценки результативности проектов, реализуемых за счет грантов.