Российские журналисты обнаружили проданную за $100 тысяч футболку Хабиба Нурмагомедова у зятя Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - В сентябре этого года выставленная на благотворительный аукцион футболка чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова была продана за 100 тысяч долларов США. Он надел ее после боя с Дастином Порье.

Тогда продажа одной футболки за крупную сумму денег покупателю, «пожелавшему остаться неизвестным», вызвала много шумихи в обществе. 24 декабря журналисты телеканала RT Sport нашли ту самую футболку в Ташкенте.

Новым обладателем старой футболки стоимостью 100 тысяч долларов США оказался младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров, являющийся также одним из руководителей Службы безопасности президента и главой Ассоциации смешанных боевых искусств (MMA) республики.

Умаров сообщил российским журналистам, что «футболка Хабиба является подарком», но при этом оставил открытым вопрос о личности подарившего ее человека.

В своей спортивной передаче спонсируемый Кремлем телеканал Russia Today (RT) сообщил о том, что «аукционная футболка Хабиба нашлась в Ташкенте».

​В передаче, вышедшей в эфир 24 декабря, было показано, как футболка стоимостью 100 тысяч долларов США висит на стене ташкентского спортивного клуба BeFit, постоянным посетителем которого (по некоторой информации владельцем – Ред.) является младший зять узбекского президента Отабек Умаров.

«Нам подарили эту футболку и я решил повесить ее в клубе, где мы занимаемся спортом – не только любители, но и профессиональные спортсмены и чемпионы. Решили так, что этой футболке место именно здесь, где спортивная атмосфера постоянно на пике», – сказал Отабек Умаров журналистам RT Sport.

Покупатель футболки, выставленной Хабибом Нурмагомедовым на благотворительный аукцион в сентябре этого года, решил остаться анонимным.

Отабек Умаров, отвечая на вопрос российского журналиста о том, может ли он назвать имя покупателя дорогостоящей футболки, сказал следующее:

«Он решил остаться неизвестным. Эту футболку нам подарили, когда Хабиб и его команда приехали. Очень радует, когда душа человека желает делать добрые дела».

Стоит отметить, что чемпион UFC в легком весе дагестанец Хабиб Нурмагомедов является близким другом семьи президента Шавката Мирзияева, в частности, его зятьев. В течение нынешнего года он неоднократно приезжал в Узбекистан, где каждый раз его встречали на высшем уровне.

Адвокат из Узбекистана говорит, что по законодательству страны получение взятки стоимостью 100 тысяч долларов квалифицируется как «получение взятки».

7 сентября 2019 года в городе Абу-Даби состоялся бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

После боя в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов надел футболку своего соперника.

Представители семьи президента Узбекистана, в частности, Отабек Умаров лично посетил этот бой и болел за Нурмагомедова.

После боя спортсмены обменялись футболками. Спустя некоторое время Нурмагомедов выставил на аукцион футболку своего соперника.

Хабиб сообщал, что продал на аукционе футболку своего соперника за 100 тысяч долларов США.

Тогда Нурмагомедов пообещал выставить футболку Порье на аукцион, а вырученные средства перевести в благотворительный фонд своего соперника под названием The Good Fight Foundation, который работает над реализацией проекта по постройке колодца с питьевой водой в школе в Африке.

Фонд Дастина Порье The Good Fight выразил слова благодарности Хабибу Нурмагомедову за денежное пожертвование.

16 сентября Дастин Порье написал на своей странице в Twitter'е, что Хабиб продал его футболку за 100 тысяч долларов и перевел деньги на счет его фонда.

Порье писал, что деньги от продажи футболки пойдут на рытье колодцев в Уганде, которые должны обеспечить водой детский дом и школу.