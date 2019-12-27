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  27 декабря 2019
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Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 14 человек погибли (видео)
Самолёт упал в районе жилого сектора под Алматы. Идёт эвакуация, - МВД Казахстана
Предыстория: Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 7 человек погибли (видео)

CentralAsia (KZ) -  При взлете пассажирского самолета выполнявшего рейс «Алматы –Нур-Султан» авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора под Алматы. Идёт эвакуация, сообщает МВД Казахстана.

На борту — 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов.

Создан оперативный штаб и открыта горячая линия: 8 (7172)53-32-84.

По данным аэропорта Алматы, самолет, следовавший рейсом 2100 Алматы – Нур-Султан, вылетев по плану в 7.05, пропал с радара.

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