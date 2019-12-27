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  27 декабря 2019
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UzAuto Motors начнет производство 4 моделей Chevrolet для России

CentralAsia (UZ) -  Презентация четырёх новинок для узбекского предприятия состоялась 25 декабря.

Как сообщают местные СМИ, 26 декабря уже были открыты предзаказы на новые автомобили, в числе которых значатся Chevrolet Equinox, Traverse, Trailblazer и Tahoe.

Первые товарные SUV Chevrolet Traverse и Tahoe появятся уже в начале следующего года, а Equinox в начале второго квартала 2020 года. По сообщениям местных СМИ, новинки будут ориентированы на российский рынок, так как для Узбекистана они не окажутся интересными в связи с высокой ценой.

Начальная цена пятиместного кроссовера Equinox будт от 225 652 174 сумов ($23 712), в комплектации — 303 478 261 сумов ($31 891). Цена модели Trailblazer, рамного внедорожника, построенного на базе пикапа, начинается от 264 347 826 ($27 780), в комплектации — 346 086 957 сумов ($36 369).

Цена восьмиместного Traverse начинается от 404 173 913 ($42 473), в комплектации — 518 260 870 ($54 462), а внедорожника Tahoe — от 517 391 304 сумов ($54 370) и 691 304 348 сумов или $72 646 в комплектации.

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