Число жертв крушения самолета под Алматы увеличилось до 9 человек

CentralAsia (KZ) - По предварительным данным, жертвами крушения самолета Bek Air в Алматы стали 9 человек, еще 9 пострадали, среди них 6 детей, сообщает МВД Казахстана.

По данным министерства, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.