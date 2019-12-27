[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 декабря 2019
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 14 человек погибли (видео)
Число жертв крушения самолета под Алматы увеличилось до 9 человек

CentralAsia (KZ) -  По предварительным данным, жертвами крушения самолета Bek Air в Алматы стали 9 человек, еще 9 пострадали, среди них 6 детей, сообщает МВД Казахстана.

По данным министерства, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
На данный момент по поручению премьер-министра создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра.

Новости по теме:

print
  • Фейк «немецкого врача-ревматолога» рекламирует лекарства для узбекистанцев
  • В Узбекистане 5 января проведут повторные выборы в парламент
  • Узбекистан и Россия реализуют совместные проекты на $25 млрд



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189