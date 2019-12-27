Число жертв крушения самолета под Алматы увеличилось до 9 человек
- Казахстан, происшествия
- 9:47, 27 декабря 2019
- Просмотров: 779
CentralAsia (KZ) - По предварительным данным, жертвами крушения самолета Bek Air в Алматы стали 9 человек, еще 9 пострадали, среди них 6 детей, сообщает МВД Казахстана.
По данным министерства, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
На данный момент по поручению премьер-министра создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра.