Виновные в авиакатастрофе понесут строгое наказание, - президент Казахстана
- Казахстан, происшествия
- 9:53, 27 декабря 2019
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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета под Алматы.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А. Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом» , - написал Токаев в Twitter .
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал под Алматы сегодня в 7.22 утра.
По предварительным данным, жертвами крушения стали 9 человек, еще пострадали, среди них 6 детей, сообщило МВД Казахстана.
На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.