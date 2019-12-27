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  27 декабря 2019
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Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 14 человек погибли (видео)
Виновные в авиакатастрофе понесут строгое наказание, - президент Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета под Алматы.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А. Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом» , - написал Токаев в Twitter .

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал под Алматы сегодня в 7.22 утра.

На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

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