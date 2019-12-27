В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения. Что известно о данном типе самолета?

CentralAsia (KZ) - Полеты самолетов того типа, что рухнул в Алматы, приостановлены, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По данным министерства, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

"До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены", - говорится в сообщении.

На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.

По предварительным данным, жертвами крушения стали 9 человек, еще 9 пострадали, среди них 6 детей.

Что известно о данном типе самолета?

Fokker-100 — среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской фирмой Fokker на базе пассажирского самолета F-28-4000.

История разработки модели под индексом «100» началась в конце 1983 г., когда компания оценила потребности рынка и пришла к выводу о необходимости создания самолета на 100 мест с дальностью полета до 3100 километров. Фирма поставила цель добиться заметного снижения расхода топлива по сравнению с аналогичными лайнерами. В результате получился Fokker-100, сертифицированный сначала в Голландии, а затем в 1989 г. и в США, который в 1986-м поднялся в небо.

Интересно отметить, что именно Fokker-100 «перекрыл дорогу» созданию нового 100-местного самолета Boeing 737-250, которому по своей вместимости отводилось занять место на рынке между самолетами 737-100 и 737-200. Но фирма «Боинг» приняла решение прекратить разработку этой модели, причиной чему послужил выбор американских авиакомпаний Pacific Southwest и USAir в пользу Fokker-100.

Fokker-100 — это один из самых распространенных и современных реактивных лайнеров для коротких перелетов и полетов средней дальности, а также для регулярных рейсов внутри Европы (от 500 до 2200 километров, т.е. от 0,5 до 3,5 часов полета).

Самолет оснащен цифровым комплексом авионики EFIS производства американской фирмы "Коллинз" с шестью цветными дисплеями для вывода информации о полете и работе бортовых систем и силовой установки. Имеется встроенная система диагностики состояния бортовых систем.

Сегодня по всему миру летает около восьмисот самолетов Фоккер разных модификаций, включая реактивные, а именно Fokker-100. Они осуществляют за день до 4 тыс. взлетов и посадок, перевозят в год 50 млн пассажиров, - сообщает авиакомпания Bek Air.