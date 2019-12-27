В сети опубликовали список пассажиров, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в Алматы

CentralAsia (KZ) - В сети опубликовали список пассажиров, находящихся на борту самолета, потерпевшего крушение в Алматы. Список опубликовал в своем Telegram-канале политолог и внештатный советник акима Мангистауской области Ербол Едилов.

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Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал под Алматы сегодня в 7.22 утра.

По предварительным данным, жертвами крушения стали 9 человек, еще 9 пострадали, среди них 6 детей, сообщило МВД Казахстана.

На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.