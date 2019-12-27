Число жертв авиакатастрофы в Алматы выросло до 14 человек, ещё 22 в крайне тяжелом состоянии

CentralAsia (KZ) - Жертвами крушения самолета в Алматы стали 14 человек, еще 35 пострадали, 22 из которых в крайне тяжелом состоянии, сообщает акимат города.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал под Алматы сегодня в 7.22 утра.

На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Комитет по ЧС приводит имена 7 погибших в результате катастрофы:

1.Астанов Николай 1971 г.р. 2. Хайдаров Р. 1940 г.р. 3. Калиев Бауржан 1974 г.р. 4. Карибаев Базархан 1974 г.р. 5. Муратбаев Марат 1961 г.р. 6. Нурбаев Абай 1982 г.р. 7. Исина А.

Список пострадавших:



