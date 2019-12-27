Граждан Узбекистан среди погибших в результате авиакатастрофы в Алматы нет, - МИД Руз по предварительным данным

CentralAsia (UZ) - В МИД Узбекистана сообщили, что по предварительным данным, граждане Узбекистана среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Алматы не числятся.

Генеральное консульство Узбекистана сообщает, что по предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате крушения самолёта, вылетавшего по маршруту Алматы – Нур-Султан рейсом Z92100, граждан Узбекистана не числятся.

Генконсульство держит ситуацию на контроле.

Напомним, сегодня, 27 декабря, борт авиакомпании Bek Air следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, рухнул в Алматы. По предварительным данным, жертвами крушения стали 9 человек, еще 9 пострадали, среди них 6 детей, сообщило МВД Казахстана. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.