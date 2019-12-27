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  27 декабря 2019
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Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 14 человек погибли (видео)
Flightradar24 опубликовал данные о траектории полета потерпевшего крушение самолета Bek Air

CentralAsia (KZ) -  Мониторинговый ресурс Flightradar24 опубликовал данные о траектории полета потерпевшего крушение самолета Bek Air. Сообщается, что возраст потерпевшего крушение самолета Fokker-100 составляет 23 года.

В сети появилось видео, как самолет авиакомпании Bek Air пропал с радара.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал под Алматы сегодня в 7.22 утра.

Жертвами крушения самолета в Алматы стали 14 человек, еще 35 пострадали, 22 из которых в крайне тяжелом состоянии.
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