Flightradar24 опубликовал данные о траектории полета потерпевшего крушение самолета Bek Air

CentralAsia (KZ) - Мониторинговый ресурс Flightradar24 опубликовал данные о траектории полета потерпевшего крушение самолета Bek Air. Сообщается, что возраст потерпевшего крушение самолета Fokker-100 составляет 23 года.

Bek Air #Z92100 crashed shortly after takeoff from Almaty this morning. Preliminary ADS-B data is available at https://t.co/mZRiDsJVkx. We are currently retrieving and processing granular ADS-B data for this flight. pic.twitter.com/n0G5sujqiM — Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2019

В сети появилось видео, как самолет авиакомпании Bek Air пропал с радара.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал под Алматы сегодня в 7.22 утра.

Жертвами крушения самолета в Алматы стали 14 человек, еще 35 пострадали, 22 из которых в крайне тяжелом состоянии.

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