Глава МИД России 12-13 января посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12-13 января 2020 года посетит Узбекистан. Об, как передает ТАСС, сообщила 26 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр будет принят президентом Узбекистана. Состоятся переговоры с министром иностранных дел этого государства", - сказала она.

По словам Захаровой, в ходе намеченных контактов предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. "Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября 2018 года государственного визита президента России в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что планируется подписание программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2020-2021 годы, которая предусматривает сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики. "Такое взаимодействие является отражением доверительного уровня отношений стратегического партнерства и союзничества, существующего между Россией и Узбекистаном", - заключила дипломат.

Захарова добавила, что глава российского дипведомства выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами Ташкентского филиала МГИМО МИД РФ, который был открыт 9 декабря.