Украина выдала Испании вора в законе из Узбекистана, имеющего российское гражданство

CentralAsia (UZ) - Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным украинского ведомства, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России. "Батыр Бухарский" в преступной иерархии считается вором в законе. Настоящее имя "Батыра Бухарского" в сообщении украинского ведомства не упоминается.

В апреле 2019 года "Батыр Бухарский" незаконно прибыл на территорию Украины и вскоре был задержан, о чем Нацполиция сообщила европейским коллегам.

Как сообщается, "Батыр Бухарский" с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. "Вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по отмыванию денег, полученных преступным путем, легализация которых осуществлялась путем приобретения недвижимости", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Батыр Бухарский был коронован в 1998 году в Москве "вором в законе" Дедом Хасаном и был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по кличке Япончик.

После задержания 48-летнего гражданина РФ, являющегося уроженцем Узбекистана, поместили в пункт временного пребывания иностранцев. Во вторник, 24 декабря, "вор в законе" был выслан в Испанию.

По законам Испании, вору в законе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет.