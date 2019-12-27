Председатель совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета Bek Air

CentralAsia (KZ) - Председатель совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета Bek Air, передает Tengrinews.kz.

Председатель президиума РОО "Совет генералов", генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Кайдаров Рустем Есимханович погиб при крушении самолета. Информацию подтвердил член общественного объединения Махмут Телегусов.

Кайдаров Рустем Есимханович - почетный ветеран МВД РК. Родился 18 мая 1940 года в Семипалатинской области. Окончил юридический факультет КазГУ. В разные годы работал следователем, начальником полиции, заместителем, первым заместителем министра внутренних дел РК. Воспитал двоих детей, имеет трех внуков.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра.

По предварительным данным, жертвами крушения стали 14 человек, 22 находятся в крайне тяжелом состоянии.

На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

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