Число погибших при крушении самолета Bek Air под Алматы достигло 15 человек
- Казахстан, происшествия
- 11:58, 27 декабря 2019
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CentralAsia (KZ) - Число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек.
При крушении самолета Bek Air под Алматы пострадали 66 человек, 50 из них госпитализированы, сообщил руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев на пресс-конференции.
«66 человек доставлены в больницы, 50 госпитализированы, 14 случаев смерти на месте, одна девушка умерла в 4-й больнице», - передает его слова Vlast.kz.
По информации Абдилдаева, 12 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра.
На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
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На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
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