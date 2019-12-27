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  27 декабря 2019
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Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 14 человек погибли (видео)
Число погибших при крушении самолета Bek Air под Алматы достигло 15 человек

CentralAsia (KZ) -  Число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек.

При крушении самолета Bek Air под Алматы пострадали 66 человек, 50 из них госпитализированы, сообщил руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев на пресс-конференции.

«66 человек доставлены в больницы, 50 госпитализированы, 14 случаев смерти на месте, одна девушка умерла в 4-й больнице», - передает его слова Vlast.kz.

По информации Абдилдаева, 12 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра.

На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

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