Число погибших при крушении самолета Bek Air под Алматы достигло 15 человек

CentralAsia (KZ) - Число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек.

При крушении самолета Bek Air под Алматы пострадали 66 человек, 50 из них госпитализированы, сообщил руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев на пресс-конференции.

«66 человек доставлены в больницы, 50 госпитализированы, 14 случаев смерти на месте, одна девушка умерла в 4-й больнице», - передает его слова Vlast.kz.

По информации Абдилдаева, 12 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.