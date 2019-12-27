Гостелевидение Туркменистана показывает изобилие продуктов на рынках страны

CentralAsia (TM) - С начала декабря, после того как президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал наполнить прилавки продуктами, гостелевидение Туркменистана ежедневно показывает репортажи о продуктовом изобилии на рынках.

Подобные материалы публикуются в местных медиа каждый год перед новогодними праздниками.

Как отмечает Радио «Азатлык», на прилавках госмагазинов действительно появились дефицитные товары, но это приводит к возникновению очередей.

Ранее корреспонденты «Хроники Туркменистана» сообщали, что вместе с популярными у населения продуктами, продавцы вынуждают покупать и неходовой товар.