Фото и видео с места крушения самолета Bek Air под Алматы

- Казахстан, общество
- 12:16, 27 декабря 2019
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- Обновлено: 12:17, 27 декабря 2019 EnglishКыргызча
CentralAsia (KZ) - Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На данный момент известно о 15 погибших.
Сообщается, что при крушении самолета погиб председатель совета генералов Казахстана Кайдаров Рустем Есимханович.
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мы приносим свои соболезнования семьям погибших. Как сообщается на странице Международного аэропорта Алматы в Facebook, ЧП произошло 27 декабря в 7.05 с самолетом, следовавшим по рейсу Алматы – Нур-Султан. «СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы-Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа», - сообщили сотрудники аэропорта. #авария #самолет #bekair #байсерке #транспорт #происшествие
Fokker-100 — среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской фирмой Fokker на базе пассажирского самолета F-28-4000.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета под Алматы и сообщил, что все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом.