[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 декабря 2019
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 14 человек погибли (видео)
Фото и видео с места крушения самолета Bek Air под Алматы

CentralAsia (KZ) -  Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На данный момент известно о 15 погибших.

Сообщается, что при крушении самолета погиб председатель совета генералов Казахстана Кайдаров Рустем Есимханович.

Полеты самолетов того типа, что рухнул в Алматы, приостановлены. Им оказался Fokker-100.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

мы приносим свои соболезнования семьям погибших. Как сообщается на странице Международного аэропорта Алматы в Facebook, ЧП произошло 27 декабря в 7.05 с самолетом, следовавшим по рейсу Алматы – Нур-Султан. «СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы-Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа», - сообщили сотрудники аэропорта. #авария #самолет #bekair #байсерке #транспорт #происшествие

Публикация от QazCEER (@qazceer)26 Дек 2019 в 7:33 PST

Fokker-100 — среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской фирмой Fokker на базе пассажирского самолета F-28-4000.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета под Алматы и сообщил, что все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом.

Новости по теме:

print
  • Всемирный банк утвердил кредит Монголии в размере $30 млн
  • Зарплаты, пенсии и стипендии в Таджикистане повысятся с сентября 2020 года
  • Турпоток из РФ в Узбекистан вырос в 2019 году на четверть



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189