Фото и видео с места крушения самолета Bek Air под Алматы

CentralAsia (KZ) - Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На данный момент известно о 15 погибших.

⇳

Сообщается, что при крушении самолета погиб председатель совета генералов Казахстана Кайдаров Рустем Есимханович.

Полеты самолетов того типа, что рухнул в Алматы, приостановлены. Им оказался Fokker-100.

Fokker-100 — среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской фирмой Fokker на базе пассажирского самолета F-28-4000.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета под Алматы и сообщил, что все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом.