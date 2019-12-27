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  27 декабря 2019
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Президент Таджикистана предложил упростить пребывание иностранных туристов в стране

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту предложил осуществить ряд мер для развития туризма и привлечения иностранных туристов в республику, передает Avesta.

По словам президента, сегодня в Таджикистане функционируют свыше 200 туристических компаний, 15 туристических инфраструктурных проектов реализуются в стране на льготных условиях.

«За 9 месяцев текущего года Таджикистан посетили свыше 1 млн. иностранных туристов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил глава государства.

Эмомали Рахмон отметил необходимость подготовки кадров для сфер туризма и в качестве одной из мер предложил создать на базе Института предпринимательства и сервиса Институт туризма, предпринимательства и сервиса.

«Предлагаю выдавать иностранцам, которые инвестируют в экономику Таджикистана свыше $1 млн., предоставлять многократную визу сроком на 5 лет. Гражданам иностранных государств, которые имеют право на получение упрощенной визы, предлагаю выдавать многократную туристическую визу, и продлить его срок до 60 дней», – подчеркнул Эмомали Рахмон.

«Кроме того, для упрощения посещения республики нашими зарубежными соотечественниками предлагаю выдавать им многократную трехлетнюю визу», – отметил президент.

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