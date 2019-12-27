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  27 декабря 2019
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Узбекистан запретил импорт необогащенной муки и соли

CentralAsia (UZ) -  С 1 апреля 2020 года на территорию Узбекистана разрешается импортировать только обогащенных микронутриентами пшеничной муки первого сорта и пищевой соли. Это утверждено постановлением Кабинета Министров.

В Узбекистане на сегодняшний день уровень обогащения микронутриентами пшеничной муки составляет 30% от общего объема производимой и импортируемой муки всех сортов. Такую муку употребляет около 56% населения. Для обеспечения профилактики железодефицитной анемии необходимо охватить 90% населения.

В Узбекистане уже с 1 января 2011 года мука пшеничная первого сорта и соль пищевая производятся и продаются только в обогащенном микронутриентами виде.

В настоящее время лишь 56% населения употребляет обогащенную муку. Этот показатель планируют довести до 90%.

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