Компания Bek Air прокомментировала крушение своего лайнера

CentralAsia (KZ) - Авиакомпания Bek Air прокомментировала крушение своего лайнера:

"Уважаемые казахстанцы, От лица авиакомпании BEK AIR приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия. Тем временем, мы просим вас не реагировать на сообщения анонимной рассылки, так как они могут носить мошеннический характер. Пожалуйста, ожидайте официальную информацию", - говорится в сообщении компании.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На данный момент известно о 15 погибших.

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