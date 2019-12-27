[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 декабря 2019
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 14 человек погибли (видео)
Компания Bek Air прокомментировала крушение своего лайнера

CentralAsia (KZ) -  Авиакомпания Bek Air прокомментировала крушение своего лайнера:

"Уважаемые казахстанцы, От лица авиакомпании BEK AIR приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия. Тем временем, мы просим вас не реагировать на сообщения анонимной рассылки, так как они могут носить мошеннический характер. Пожалуйста, ожидайте официальную информацию", - говорится в сообщении компании.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На данный момент известно о 15 погибших.

Все новости по теме читайте здесь.

print
  • Мирзиёев принял приглашение Путина на празднование Дня Победы
  • В Казахстане избраны судьи Верховного суда
  • Назарбаев принял министра внутренних дел и генпрокурора



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189