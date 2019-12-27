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  27 декабря 2019
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Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 12 человек погибли (видео)
28 декабря в Казахстане объявлен днем общенационального траура

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На данный момент известно о 15 погибших.

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