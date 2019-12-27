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  27 декабря 2019
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На границе между Узбекистаном и Таджикистаном откроют новый погранпункт

CentralAsia (UZ) -  По просьбе таджикской стороны официальный Ташкент прорабатывает вопрос открытия на узбекско-таджикской границе еще одного пограничного пункта. Об этом в своем интервью РИА Новости сообщил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

«Между Узбекистаном и Таджикистаном у нас все было закрыто три года назад. Благодаря договору мы открыли 16 пунктов (пропуска) – два-три из них работали раньше и то ограниченно пропускали автотранспорт и людей. Сейчас все шестнадцать полноценно работают круглые сутки. Семнадцатый открыли буквально недавно. По просьбе таджикской стороны сейчас прорабатываем вопрос открытия восемнадцатого погранпункта», – сказал Ильхом Нематов.

Дипломат уточнил, что новый погранпункт будет расположен в местности «Баландчакир» в Джизакской области Узбекистана.

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