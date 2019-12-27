На борту разбившегося самолета в Алматы были граждане Украины, Кыргызстана и Китая

CentralAsia (KZ) - На борту разбившегося самолета Bek Air находились граждане Украины, Кыргызстана и Китая, сообщает МВД Казахстана.

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - говорится в сообщении.