На борту разбившегося самолета в Алматы были граждане Украины, Кыргызстана и Китая
- Казахстан, происшествия
- 13:28, 27 декабря 2019
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- Обновлено: 13:30, 27 декабря 2019 English
CentralAsia (KZ) - На борту разбившегося самолета Bek Air находились граждане Украины, Кыргызстана и Китая, сообщает МВД Казахстана.
"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На данный момент известно о 15 погибших.
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