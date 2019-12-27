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  27 декабря 2019
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Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 12 человек погибли (видео)
На борту разбившегося самолета в Алматы были граждане Украины, Кыргызстана и Китая

CentralAsia (KZ) -  На борту разбившегося самолета Bek Air находились граждане Украины, Кыргызстана и Китая, сообщает МВД Казахстана.

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На данный момент известно о 15 погибших.

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