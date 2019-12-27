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  27 декабря 2019
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Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 12 человек погибли (видео)
Опубликован новый список погибших при крушении самолета в Алматы

CentralAsia (KZ) -  Комитет по ЧС МВД Казахстана опубликовал список 12 погибших, имена которых установлены к этому моменту:

1. Муратбаев Марат Ганиевич, 1962 года рождения, командир воздушного судна

2. Астанов Николай Андреевич, 1971 года рождения

3. Кайдаров Рустам Есимханович, 1940 года рождения

4. Калиев Бауржан Серикович, 1974 года рождения

5. Карибаева Базархан, 1951 года рождения

6. Исина Аршат

7. Нурбеков Абай Жаугаштаевич, 1986 года рождения

8. Аманжол Сания

9. Круглова Дана Арыстанбаевна, 1984 года рождения, скончалась в аэропорту Алматы

10. Туматов Каирхан Идиканбекович, 1955 года рождения, скончался в аэропорту Алматы

11. Оспанова Имина Фатиевна, 1963 года рождения, скончалась в больнице

12. Ануфриев Валерий, скончался в больнице.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

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