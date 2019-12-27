Внешний долг Узбекистана составил $21,5 млрд

CentralAsia (UZ) - Совокупный внешний долг Узбекистана на 1 октября текущего года составил $21,5 млрд., из которых $13,8 млрд. является долгом государственного сектора, а $7,7 млрд. – частным внешним долгом. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка республики.

В течении 9 месяцев 2019 года основными факторами, оказавшими влияние на формирование показателей платёжного баланса Узбекистана, являлись увеличение внешних заимствований, привлечение прямых иностранных инвестиций и погашение резидентами «накопленных» обязательств по ним, а также рост поступающих трансграничных денежных переводов.

Как отмечает финансовый регулятор страны, под влиянием вышеназванных факторов текущий счёт платёжного баланса сформировался с дефицитом в $1,4 млрд. При этом отрицательное сальдо торгового баланса и международных услуг ($6,1 млрд.), частично компенсировалось положительным сальдо первичных и вторичных доходов ($4,7 млрд.)

Вместе с тем, отрицательное сальдо финансового счёта составило $4,8 млрд. вследствии роста финансовых обязательств резидентов ($6,1 млрд.), а также приобретения финансовых активов резидентами ($1,3 млрд). Тогда как, резервные активы увеличились на $662 млн.

Чистая международная инвестиционная позиция Узбекистана на 1 октября т.г. составила $13,7 млрд. При этом сектор государственного управления и банковский сектор являются «чистыми кредиторами», а другие сектора «чистыми заёмщиками» по отношению к остальному миру.

